Designerski bukiet, który jest jednocześnie dekoracją ścienną: nowości walentynkowe na rynku kwiaciarskim

Kwiaty cięte, chociaż bardzo piękne, bardzo szybko tracą świeżość i więdną. Naprawdę okazałe bukiety to duży wydatek. Dlatego Leaflo postawiło przedstawić dekorację Circle planter piękną jak bukiet żywych kwiatów w trwałym opakowaniu - metalowym okręgu z ozdobną szybą pełniącym rolę doniczki dla roślin. Aranżacja będzie cieszyć oko przez kilka tygodni, a nawet miesięcy. Znacznie dłużej niż kwiaty cięte, a jest przy tym efektowna i trwała. Doniczkę ścienną można ponownie wykorzystać do stworzenia kolejnych dekoracji.

Circle planter ma trzy wielkości i sześć kolorów. Może być dekoracją na ścianę lub stojącą i w której da się posadzić rośliny wymagające mało wody, ułożyć dekoracyjne warstwy z kamieni, muszli, czy kawy. Można w nim także umieścić bukiet prawdziwych żywych kwiatów. Właściwie nie ma ograniczeń odnośnie rodzajów kwiatów - mówi Gosia Błaszczyk z Leaflo. Najczęściej są to małe róże, orchidee, zdarzyły się również tulipany i peonie. Teraz królują bardziej minimalistyczne trendy na liście eukaliptusa, trawy i drobne kwiatki przypominające polne - dodaje. Można wybrać gotowe aranżacje albo wykonać je samodzielnie. Trend DIY jest bardzo na czasie, coraz więcej osób chce samodzielnie wykonywać dekoracje do swojego domu lub prezent. W czasach, kiedy kupić można już wszystko, unikalność prezentu zapewni kreatywność wykonawcy.

Rynek usług kwiaciarskich od kilku lat zmienia się. W 2017 roku portal Wsparcie florystów donosił, że około 75% bukietów realizują kwiaciarnie i specjalistyczne punkty florystyczne. Są to w większości tradycyjne kwiaciarnie stacjonarne. Sprzedaż internetowa wynosiła ok. 2% udziału w rynku. Jednak ostatnie lata to dynamiczna zmiana. Coraz częściej Klienci zamawiają kwiaty w Internecie oraz w butikowych sklepach oferujących rzadkie gatunki roślin doniczkowych, eleganckie dekoracje jak m.in. lasy w szkle czy wysmakowane bukiety z wiecznych róż. Leaflo idealnie wpisuje się w potrzeby nowej kategorii odbiorców poszukujących unikalnych i designerskich aranżacji florystycznych i dekoracji.